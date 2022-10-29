Затриманий у Норвегії псевдопрофесор із Бразилії виявився офіцером ГРУ

Затриманий у Норвегії співробітник норвезького Арктичного університету Тромсе, який видавав себе за "професора із Бразилії", виявився кадровим офіцером ГРУ Михайлом Мікушиним.

Про це пишуть розслідувальні портали Belligcat і The Insider.

За даними The Insider, Мікушин народився в Єкатеринбурзі 1978 року. 2006 року закінчив Військово-дипломатичну академію ГРУ у Москві. Він зміг отримати бразильський паспорт, бо нібито має матір із Бразилії.

2011 року Михайло Мікушин вирушив навчатися до Канади до Університету Калгарі. Періодично він приїжджав до Росії. У червні 2015 року він оновив у РФ права водія. Певний час Мікушин проводив "дослідження" в Канаді. 2019 року він навіть опублікував статтю про необхідність нових військових баз в Арктиці.

Минулого року Мікушин прибув до Норвегії для дослідницької програми в Університеті Тромсе. Вона, зокрема, стосувалася вивчення "гібридних загроз". Місяць тому він взяв участь у тренінгу у Вільнюсі, організованому за підтримки ЄС та присвяченому "гібридній війні". На ньому, зокрема, обговорювали, як реагувати у разі саботажу на газопроводі "Північний потік".

У вівторок, 25 жовтня, Мікушина затримали на шляху до університету. 28 жовтня суд в Осло задовольнив вимогу прокуратури та вирішив залишити Мікушина під арештом на чотири тижні.

Адвокат Мікушин повідомив, що його підзахисного мають намір депортувати до Росії, зазнчає The Insider. Водночас Москва заперечує наявність у нього громадянства РФ.