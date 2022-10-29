Дмитро Гордон розповів, на які гроші живе під час війни в Україні

Відомий журналіст Дмитро Гордон відверто розповів, на які кошти живе його родина під час війни в Україні.

Бойові дії, за словами журналіста, серйозно вплинули на увесь його медіабізнес та принесли чималі витрати. У інтерв'ю Анні Оліцькій Гордон розповів, що його ресурси зазнали потужної атаки з боку російських ботів.

"Монетизація впала, тому що Росія не монетизується. На життя більш менш вистачає. У мене було інтерв'ю до війни, на якому я заробив 70 тисяч доларів. Це із Сергієм Пугачовим, яке набрало десь 18 мільйонів переглядів. Я не приховую, у мене все прозоро. До речі, ми не займаємося "чорною готівкою", реклами теж немає. Лише монетизація YouTube", - поділився Гордон.

Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/dmytrogordon

Також, за словами Дмитра, невеличкий дохід зараз йому приносить нерухомість, яку він здає у оренду. А ось інші медіаресурси навпаки стали неприбутковими.

"Трохи оренди і мабуть YouTube, але це, напевно, і витрати, адже сайт сьогодні неприбутковий через війну. Реклами зараз немає, усе рухнуло. Але я не переймаюсь з цього приводу, бо люди втрачають сьогодні стільки, що це просто жах", - сказав Гордон.

Нагадаємо, нещодавно дружина Дмитра Гордона ніжно привітала його з днем народження.

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