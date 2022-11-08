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У Болгарії застрелили прикордонника поблизу кордону з Туреччиною

Автор
Денькович Ярослава
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У Болгарії застрелили прикордонника поблизу кордону з Туреччиною

Фото: pixabay.com

Прикордонник загинув під час патрулювання болгарсько-турецького кордону.

У понеділок, 7 листопада у Болгарії застрелили прикордонника під час патрулювання кордону з Туреччиною в районі села Голям Дервент неподалік від КПП Лесово-Хамзабейлі.  

Про це повідомляє Radio Bulgaria.

"Інцидент стався близько 8:35 у понеділок ввечері. До складу патруля входили прикордонник та армійський офіцер. Після пострілу армійський офіцер зміг вийти з лісу, де стався інцидент", - йдеться у повідомленні.

У МВС Болгарії повідомили, що на лінії кордону відбулася нарада з турецькою стороною для обговорення інциденту.

"Група, яка стріляла по болгарському патрулю, втекла на територію Туреччини… Наші турецькі колеги запевнили нас, що зроблять усе можливе і необхідне, щоб знайти цих людей і притягнути їх до відповідальності", - заявив міністр внутрішніх справ тимчасового уряду Болгарії Іван Демерджієв.

Нагадаємо, парламент Болгарії підтримав резолюцію про постачання Україні військового озброєння.

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Дата публікації
Перегляди
418
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