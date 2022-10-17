У столиці Франції учасники мітингу проти зростання цін пограбували банк: відео

У Парижі під час акції протесту демонстранти влаштували погроми офісів, відбулися сутички з поліцією.

У неділю, 16 жовтня, у столиці Франції прихильники ультралівої партії "Нескорена Франція", "зелені" та соціалісти вийшли на вулиці міста, вимагаючи підвищення зарплат та соціальних виплат, стабільних цін на електроенергію, запровадження податку на надприбутки тощо.

Як повідомляє видання Le Figaro, акція протесту перетворилася у погроми.

Зокрема, демонстранти, які ховали обличчя за чорними масками, увірвалися до офісного приміщення банку Société Générale і витягли звідти кілька комп'ютерів.

In Paris autumn is already very hot. Soon it will be everywhere. Europeans don't want to starve and freeze for Zelensky. pic.twitter.com/98ErDvaUy9 — RadioGenova (@RadioGenova) October 16, 2022

У поліції зауважили, що їм вдалося запобігти ще кільком спробам пошкодити торгові заклади та банківські установи.

Під час демонстрації групи протестувальників також закидали поліцію петардами, після чого силовики застосували спецзасоби, зокрема, сльозогінний газ.

Premières tensions en tête de cortège à Paris. Une agence bancaire de la Société Générale est prise pour cible #Marche16Octobre #LaMarche #Marchedu16octobre pic.twitter.com/sWvEEkZgKX — QG le média libre (@LibreQg) October 16, 2022

Щонайменше двоє демонстрантів отримали поранення.

Нагадаємо, у квітні цього року, після того, як стали відомими результати екзитполу на виборах президента Франції, на центральних вулицях Парижа почалися масові демонстрації протесту.

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