В столице Франции митингующие против роста цен ограбили банк: видео

В Париже во время акции протеста демонстранты устроили погромы офисов, произошли столкновения с полицией.

В воскресенье, 16 октября, в столице Франции приверженцы ультралевой партии "Непокоренная Франция", "зеленые" и социалисты вышли на улицы города, требуя повышения зарплат и социальных выплат, стабильных цен на электроэнергию, введения налога на сверхприбыли и т.д.

Как сообщает издание Le Figaro, акция протеста превратилась в погромы.

В частности, демонстранты, которые прятали лицо за черными масками, ворвались в офисное помещение банка Société Générale и утащили оттуда несколько компьютеров.

В Париже заранее является очень горячим. Soon it will be everywhere. Европейцы Дон ' t want to starve and freeze for Zelensky. pic.twitter.com/98ErDvaUy9 — RadioGenova (@RadioGenova) October 16, 2022

В полиции отметили, что им удалось предотвратить еще несколько попыток повредить торговые заведения и банковские учреждения.

Во время демонстрации группы протестующих также забросали полицию петардами, после чего силовики применили спецсредства, в частности слезоточивый газ.

Premieres tensions en tête de cortege à Paris. Une agence bancaire de la Société Générale являет собой призывный свет #Marche16Octobre #LaMarche #Marchedu16octobre pic.twitter.com/sWvEEkZgKX — QG le media libre (@LibreQg) October 16, 2022

По меньшей мере двое демонстрантов получили ранения.

Напомним, в апреле этого года после того, как стали известны результаты экзитпола на выборах президента Франции, на центральных улицах Парижа начались массовые демонстрации протеста.

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