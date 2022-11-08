Шторм на Одещині викинув на берег якірну міну

Внаслідок штормової погоди до узбережжя Одещини знову прибило якірну міну.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Винесену штормом до узбережжя Одещини чергову якірну міну підривним підрозділом Сил оборони контрольовано знищено", - йдеться у повідомленні.

Замінування в Україні

Росія всіяла територію України вибухонебезпечними предметами. Міни також часто викидає з моря на берег в українських регіонах.

Нещодавно на Харківщині під час розміновування на вибухівці підірвався 32-річний рятувальник.

Через велику кількість замінувань до України прибудуть сапери з Камбоджі. Вони навчатимуть українських колег розмінуванню. Камбоджа вважається однією з найбільш замінованих країн у світі, а камбоджійські сапери - найкращими спеціалістами з розміновування.

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