Камбоджа відправить саперів для навчання українців

Камбоджа стала однією з найбільш замінованих країн у світі протягом майже трьох десятиліть війни, а її сапери вважаються найкращими в світі.

Прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен погодився надіслати саперів, щоб допомогти навчити українців розмінувати міни, встановлені російськими військами під час їхнього вторгнення.

Про це повідомляє Washington Post.

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Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен пообіцяв направити інструкторів з розміновування до України у співпраці з Японією.

Камбоджа стала однією з найбільш замінованих країн у світі протягом майже трьох десятиліть війни, яка закінчилася 1998 року, що створило великий ризик для цивільного населення, особливо в сільській місцевості. Відтоді було видалено та знищено велику кількість мін та інших боєприпасів, що не вибухнули, що значно зменшило кількість жертв. Камбоджійські сапери стали одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття кілька тисяч їх було направлено під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході.

Хенг Ратана, генеральний директор Камбоджійського центру протимінної діяльності, повідомив, що після консультацій з японськими партнерами його агентство відправить свою першу команду до України на початку грудня, а другу команду можуть направити в першому кварталі 2023 року.

Камбоджа також стала однією з майже 100 країн-членів ООН, які виступили співавторами резолюції, що засуджує вторгнення Росії до України. Двоє сусідів Камбоджі, які також входили до соціалістичного блоку, В'єтнам і Лаос, утрималися. Нещодавно Хун Сен засудив анексію Росією української території та, згідно із заявою міністерства, висловив стурбованість нещодавніми нападами на Київ та інші міста України.

Нагадаємо, що на Харківщині на частині ракети підірвалася родина з 4-річною дитиною. Усі вони загинули. Вибухонебезпечний предмет у полі знайшов голова родини і приніс його додому, де той здетонував.

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