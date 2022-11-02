Камбоджа отправит саперов для обучения украинцев

Камбоджа стала одной из самых заминированных стран в мире почти три десятилетия войны, а ее саперы считаются лучшими в мире.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен согласился направить саперов, чтобы помочь научить украинцев разминировать мины, установленные российскими войсками во время их вторжения.

Об этом сообщает Washington Post.

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В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министр Камбоджи Хун Сен пообещал направить инструкторов по разминированию в Украину в сотрудничестве с Японией.

Камбоджа стала одной из самых заминированных стран в мире в течение почти трех десятилетий войны, закончившейся в 1998 году, что создало большой риск для гражданского населения, особенно в сельской местности. С тех пор было удалено и уничтожено большое количество мин и других неразорвавшихся боеприпасов, что значительно уменьшило количество жертв. Камбоджийские саперы стали одними из самых опытных в мире, и за последнее десятилетие несколько тысяч были направлены под эгидой ООН для работы в Африке и на Ближнем Востоке.

Хенг Ратана, генеральный директор Камбоджийского центра противоминной деятельности, сообщил, что после консультаций с японскими партнерами его агентство отправит свою первую команду в Украину в начале декабря, а вторую команду могут направить в первом квартале 2023 года.

Камбоджа также стала одной из почти 100 стран-членов ООН, выступивших соавторами резолюции, осуждающей вторжение России в Украину. Два соседа Камбоджи, также входившие в социалистический блок, Вьетнам и Лаос, воздержались. Недавно Хун Сен осудил аннексию Россией украинской территории и, по заявлению министерства, выразил обеспокоенность недавними нападениями на Киев и другие города Украины.

Напомним, что в Харьковской области на части ракеты взорвалась семья с 4-летним ребенком. Все они погибли. Взрывоопасный предмет в поле нашел глава семьи и принес его домой, где тот сдетонировал.

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