Россия атаковала пригород Запорожья: что известно

Вечером 2 ноября в пригороде Запорожья во время тревоги раздались взрывы. Впоследствии в ОВА подтвердили информацию об атаке России.

Об этом написал глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме.

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"Враг атаковал пригород Запорожья. Находитесь в укрытиях во время тревоги! Соблюдайте правила безопасности", — говорится в его сообщении.

В Запорожском городском совете добавили, что по состоянию на сейчас на территории Запорожья прилеты не зафиксированы. Впрочем, известно об атаке врага по пригороду. Работает ПВО.

"На данный момент на территории Запорожья прилеты не зафиксированы. Есть информация об атаке пригорода. Также работает наша противовоздушная оборона. Военные сообщают, что все летевшие в направлении Запорожья шахиды уничтожены. Есть угроза повторной атаки", - сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

По состоянию на 21:35 воздушная тревога звучит в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях. На территории Запорожской области тревога длится около часа.

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Россия получит больше дронов и ракет от Ирана

Иран намерен отправить в Россию больше беспилотников и баллистических ракетных систем. Как сообщили в украинской разведке, Иран планирует поставить РФ партию из более чем 200 беспилотников "Шахед-136", "Мохаджер-6" и "Араш-2". Отмечается, что эти дроны доставят в РФ разобранные, а уже российский персонал их соберет и нанесет маркировку страны-агрессоры.

Специалисты в Институте по изучению войны (ISW) прогнозируют, что Россия, вероятнее всего, продолжит использовать атаки беспилотников и ракетные удары по критически важной инфраструктуре Украины. Таким образом, она будет компенсировать неудачи и ограничения своих обычных сил на передовой.

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