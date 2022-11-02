Над Днепропетровщиной уничтожили шесть российских беспилотников "шахиды"

Информации о пострадавших нет.
В ночь на среду, 2 ноября, украинские военные уничтожили над Днепропетровской областью российские российские беспилотники.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, ночной грохот в небе — это была работа украинских сил ПВО.
"За несколько часов военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью шесть вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136", — написал глава ОВА.
К слову, накануне ночью было уничтожено над областью три вражеских дрона-камикадзи.
Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 8 авиаударов по скоплениям живой силы и техники врага на юге. Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи.
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