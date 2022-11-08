На Харківщині під час розміновування на вибухівці підірвався 32-річний рятувальник

У Харківській області області на міні підірвалися двоє людей.

В Харківській області мінна небезпека залишається високою. На вибухових пристроях підірвалися дві людини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Так, під час розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого медики оцінюють як важкий.



У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі,. Йогог госпіталізували до медичної установи, стан постраждалого важкий.

В ОВА закликали громадян бути обережними і не ходити по лісосмугах, полях та чагарниках.

Процес розмінування на Харківщині триває.

Нагадаємо, що в Україну прибудуть сапери з Камбоджі. Вони навчатимуть українських колег розміновувати. Камбоджа вважається однією з найбільш замінованих країн у світі, а камбоджійські сапери - найкращими спеціалістами з розміновування.

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