На Харківщині під час розміновування на вибухівці підірвався 32-річний рятувальник

У Харківській області області на міні підірвалися двоє людей.
В Харківській області мінна небезпека залишається високою. На вибухових пристроях підірвалися дві людини.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Так, під час розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого медики оцінюють як важкий.
У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі,. Йогог госпіталізували до медичної установи, стан постраждалого важкий.
В ОВА закликали громадян бути обережними і не ходити по лісосмугах, полях та чагарниках.
Процес розмінування на Харківщині триває.
Нагадаємо, що в Україну прибудуть сапери з Камбоджі. Вони навчатимуть українських колег розміновувати. Камбоджа вважається однією з найбільш замінованих країн у світі, а камбоджійські сапери - найкращими спеціалістами з розміновування.
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