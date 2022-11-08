Сплутав з лисицею: на Одещині мисливець випадково поранив 13-річну дівчинку

Дівчинку з вогнепальним пораненням доправили до лікарні.
У понеділок, 7 листопада, в Одеській області чоловік помилково вистрілив у 13-річну дівчинку під час полювання, переплутавши її з лисицею. Дитину госпіталізували.
Про це у Facebook повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"На місці з’ясувалося, що 13-річна дівчинка отримала вогнепальне поранення правої та лівої гомілок, а також передньої черевної стінки. Зі слів сусіда, він був на полюванні і стріляв у лисицю, але випадково влучив у дитину", - йдеться у повідомленні.
Медики надали дівчинці першу допомогу і екстрено госпіталізували до Ширяєвської центральної районної лікарні.
Нагадаємо, на Одещині 10-річний хлопчик підстрелив свого 11-річного друга з батьківського пістолета.
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