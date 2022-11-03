Болгарія може почати надавати Україні військову допомогу

Парламент Болгарії у четвер, 3 листопада, підтримав резолюцію про постачання Україні військового озброєння.

Про це повідомля болгарське агентство БГНЕС.

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Відповідний документ ініційовали партії ГЕРБ-СДС і "Демократична Болгарія". За ухвалення резолюції проголосувала переважна більшість парламентарів – 175. Проти виступили 49, зокрема проросійські "Відродження" і Болгарська соціалістична партія, ще три утрималися.

Уряд Болгарії 5 годин обговорював, чи ухвалювати відповідний документ, та все ж дійшли згоди. Тепер парламент Болгарії має протягом 30 днів подати проєкт рішення про постачання зброї Україні до уряду країни.

Під час обговорення документа депутат партії "Продовжуємо зміни" Даніель Лорер назвав цинічним зберігання в Болгарії великої кількості радянського озброєння, як обґрунтування необхідності гарантувати безпеку країни.

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США оголосили про нову військову допомогу для України

Пентагон оголосив 28 жовтня про виділення нового пакета військової допомоги для України у розмірі 275 млн дол. Зокрема, до нього увійшли додаткові боєприпаси для систем HIMARS, броньовані автомобілі HMMWV, антена супутникового зв'язку (йдеться не про Starlink) та інше.

За даними міністерства фінансів, від лютого Україна отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів. До кінця року Україна може отримати ще 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від Сполучених Штатів та 1,3 млрд доларів від МВФ.

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