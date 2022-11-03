Болгария может начать оказывать Украине военную помощь

За принятие резолюции проголосовало подавляющее большинство парламентариев – 175.
Парламент Болгарии в четверг, 3 ноября, поддержал резолюцию о поставках Украине военного вооружения.
Об этом сообщает болгарское агентство БГНЕС.
Соответствующий документ инициировали партии ГЭРБ-СДС и "Демократическая Болгария". За принятие резолюции проголосовало подавляющее большинство парламентариев – 175. Против выступили 49, в том числе пророссийские "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия, еще три воздержались.
Правительство Болгарии 5 часов обсуждало, принимать ли соответствующий документ, но все же пришли к согласию. Теперь парламент Болгарии должен в течение 30 дней представить проект решения о поставках оружия Украине правительству страны.
В ходе обсуждения документа депутат партии "Продолжаем изменения" Даниэль Лорер назвал циничным хранение в Болгарии большого количества советского вооружения, как обоснование необходимости обеспечения безопасности страны.
США объявили о новой военной помощи для Украины
Пентагон объявил 28 октября о выделении нового пакета военной помощи для Украины в размере 275 млн долларов. В частности, в него вошли дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, бронированные автомобили HMMWV, антенна спутниковой связи (речь не о Starlink) и прочее.
По данным министерства финансов, с февраля Украина получила около 19,4 млрд долларов финансовой помощи от иностранных партнеров. До конца года Украина может получить еще 5 млрд. евро от ЕС, 4,5 млрд. долларов от Соединенных Штатов и 1,3 млрд. долларов от МВФ.
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