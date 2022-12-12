Воздушная тревога "красит в красное" области: карта

В ночь на 12 декабря 2022 года в немалом количестве областей нашего государства объявлена воздушная тревога.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях и безопасных местах, не забывайте о правиле "двух стен".
Следите за сообщениями местных властей. Позаботьтесь о собственной безопасности!
По состоянию на 00:28 12 декабря воздушная тревога объявлена в Николаевской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Луганской, Одесской, Житомирской, Харьковской областях.
По предварительной непроверенной информации, речь идет о вероятном запуске ракет с акватории Черного моря и «шахидов» с временно оккупированных территорий.
Но пока никакой информации о взрывах нет.
Российские ракетные удары по Украине.
Российские военные от 24 февраля 2022 регулярно обстреливают Украину почти всеми имеющимися типами ракет. С 10 октября россияне наносят массированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Оккупанты хотят оставить украинцев без электричества и тепла во время зимы.
Ранее российский генерал и депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал новую цель российских кафиров для ракетных ударов по Украине. Это – банковская инфраструктура.
Между тем, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия обстреливает Украину дальнобойными ракетами. Однако ракеты из комплексов С-300 ВСУ не могут сбивать, поскольку у нас нет таких систем ПВО.
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