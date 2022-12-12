В Херсоне раздались взрывы

В Херсоне снова слышны взрывы.

В Херсоне были слышны звуки взрывов в ночь на 12 декабря. В Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Общественное".

"В Херсоне снова слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", – говорится в коротком заявлении.

Между тем, в местных пабликах призывают не волноваться чрезмерно, мол, в Херсоне взрывы — постоянно.

Позже масштабная воздушная тревога охватила центральную Украину.

Напомним, утром 9 декабря стало известно, что российские войска обстреляли Херсон и его пригород, в результате чего погибли два человека. Вражеские снаряды попали в многоквартирные и частные дома, а также детское отделение клинической больницы.

В Херсоне слышны звуки взрывов в субботу утром, 10 декабря. Воздушная тревога в Херсонской области не объявлялась.

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