В Херсоне раздались взрывы

В Херсоне снова слышны взрывы.
В Херсоне были слышны звуки взрывов в ночь на 12 декабря. В Херсонской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Общественное".
"В Херсоне снова слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", – говорится в коротком заявлении.
Между тем, в местных пабликах призывают не волноваться чрезмерно, мол, в Херсоне взрывы — постоянно.
Позже масштабная воздушная тревога охватила центральную Украину.
Напомним, утром 9 декабря стало известно, что российские войска обстреляли Херсон и его пригород, в результате чего погибли два человека. Вражеские снаряды попали в многоквартирные и частные дома, а также детское отделение клинической больницы.
В Херсоне слышны звуки взрывов в субботу утром, 10 декабря. Воздушная тревога в Херсонской области не объявлялась.
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