У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні вкотре чути вибухи.
У Херсоні було чутно звуки вибухів у ніч проти 12 грудня. У Херсонській області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє "Суспільне".
"У Херсоні знову чути вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", – йдеться в короткій заяві.
Тим часом у місцевих пабліках закликають не хвилюватися надмірно, мовляв, у Херсоні вибухи - постійно.
Пізніше масштабна повітряна тривога охопила центральну Україну.
Нагадаємо, вранці 9 грудня стало відомо, що російські війська обстріляли Херсон та його передмістя, внаслідок чого загинули двоє людей. Ворожі снаряди влучили в багатоквартирні та приватні будинки, а також у дитяче відділення клінічної лікарні.
У Херсоні чутно звуки вибухів у суботу вранці, 10 грудня. Повітряна тривога у Херсонській області не оголошувалась.
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