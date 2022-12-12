Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Херсоні пролунали вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
323
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні вкотре чути вибухи.

У Херсоні було чутно звуки вибухів у ніч проти 12 грудня. У Херсонській області оголошена повітряна тривога. 

Про це повідомляє "Суспільне".  

"У Херсоні  знову чути вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", – йдеться в короткій заяві.

Тим часом у місцевих пабліках закликають не хвилюватися надмірно, мовляв, у Херсоні вибухи - постійно. 

Пізніше масштабна повітряна тривога охопила центральну Україну. 

Нагадаємо, вранці 9 грудня стало відомо, що російські війська обстріляли Херсон та його передмістя, внаслідок чого загинули двоє людей. Ворожі снаряди влучили в багатоквартирні та приватні будинки, а також у дитяче відділення клінічної лікарні.

У Херсоні чутно звуки вибухів у суботу вранці, 10 грудня. Повітряна тривога у Херсонській області не оголошувалась. 

Читайте також:

Свобода коштує багато: мешканка Херсону про життя в окупації і після

Свобода коштує багато: мешканка Херсону про життя в окупації і після

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
323
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація