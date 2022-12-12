Резников объяснил, почему РФ обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины

Россия продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку рассчитывает на начало переговоров.
Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга в Одессе, — пишет Укринформ.
"Они (россияне — ред.) на поле боя не могут получить преимущество и они воюют с гражданским населением. Их цель — погрузить нас во тьму, в холод во время зимнего периода для того, чтобы мы сдались, чтобы у нас опустились руки, чтобы мы перестали держать убранство и потеряли нашу устойчивость. И тогда, по их замыслу, мы, возможно, захотим переговоров", — подчеркнул министр.
Он убежден, что план оккупантов провалится, потому что ресурсы врага уменьшаются, в том числе ракетные.
"Поэтому нам необходимо быть устойчивыми и мы победим точно. Нужно учиться экономить, особенно в эти два основных месяца, которые нам предстоят впереди, и учиться выживать. Мы выживем — это точно", — резюмировал Резников.
Обстрелы Украины
Напомним, что в результате последней ракетной атаки России 5 декабря 2022 года были повреждены объекты энергетики. После этого в некоторых областях Украины начались проблемы со светом. Позже Денис Шмигаль уточнил, что попадание в энергообъекты зафиксировано в Киевской, Винницкой, Одесской областях.
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