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Резников объяснил, почему РФ обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
582
Время на прочтение
2 мин
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Резников объяснил, почему РФ обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины

Фото: Getty Images

Россия продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку рассчитывает на начало переговоров.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга в Одессе, — пишет Укринформ.

"Они (россияне — ред.) на поле боя не могут получить преимущество и они воюют с гражданским населением. Их цель — погрузить нас во тьму, в холод во время зимнего периода для того, чтобы мы сдались, чтобы у нас опустились руки, чтобы мы перестали держать убранство и потеряли нашу устойчивость. И тогда, по их замыслу, мы, возможно, захотим переговоров", — подчеркнул министр.

Он убежден, что план оккупантов провалится, потому что ресурсы врага уменьшаются, в том числе ракетные.

"Поэтому нам необходимо быть устойчивыми и мы победим точно. Нужно учиться экономить, особенно в эти два основных месяца, которые нам предстоят впереди, и учиться выживать. Мы выживем — это точно", — резюмировал Резников.

Обстрелы Украины

Напомним, что в результате последней ракетной атаки России 5 декабря 2022 года были повреждены объекты энергетики. После этого в некоторых областях Украины начались проблемы со светом. Позже Денис Шмигаль уточнил, что попадание в энергообъекты зафиксировано в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

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Дата публикации
Просмотры
582
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