Очень маловероятно, что Беларусь вторгнется в Украину – ISW

Чрезвычайно маловероятно, что Беларусь вторгнется в Украину в обозримом будущем. Белорусское вмешательство в Украину не сможет сделать больше, чем временно оттянуть украинские сухопутные силы от других частей фронта, учитывая крайне ограниченную эффективную боевую мощь в распоряжении Минска.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Лукашенко боится потерять власть

Поддержка Лукашенко войны России в Украине и давление России на Беларусь, чтобы она присоединилась к боевым действиям, вероятно, вызывают несогласия в белорусской армии. Белорусские военные, безусловно, осознают значительные потери, которые понесла российская армия в Украине, и, скорее всего, не хотят получить такой же результат.

Лукашенко, вероятно, отдает себе отчет, что вторжение в Украину подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку будет очевидно, что попытка России обеспечить полный контроль над Беларусью увенчалась успехом. Он также не намерен вступать в войну из-за возможности возобновления внутренних беспорядков.

Беларусь отдала технику и боеприпасы России

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Кроме того, белорусская поддержка войны России в Украине, по всей вероятности, снижает материальную способность белорусских военных вести собственные обычные военные операции. Беларуси не хватает возможностей для производства собственных боевых бронированных машин, что делает передачу этого оборудования российским силам как текущим, так и возможным долгосрочным ограничением белорусских материальных возможностей. Беларусь также, вероятно, сокращает свои запасы артиллерийских боеприпасов из-за передачи их российским военным.

Белорусские чиновники, вероятно, пытаются скрыть количество военной техники, которое они отправляют в Россию.

Усилия Кремля оказывать давление на Беларусь, чтобы она поддержала российское наступление в Украине, является частью долгосрочных усилий по укреплению дальнейшего контроля над Беларусью.

Мобилизация в Беларуси

Напомним, в Беларуси проводят мобилизацию и не выпускают из страны мужчин. Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант считает, что оккупанты не смогут создать группировку войск, необходимую для повторного нападения на Украину из Беларуси.

Он не видит перспектив скоординированной великой битвы. Однако он отметил, что оккупанты могут атаковать Украину, "и это будет проблемой для ВСУ из-за численности войска".

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