У Сербії косівський спецназ захопив ГЕС на Газиводі

Директор Управління Косово та Метохії Петар Петкович заявив, що косовські силовики взяли штурмом греблю на Газиводі.

Про це він сказав у своєму зверненні до Євросоюзу.

За його словами, Брюссель повинен стримувати дії влади Косова, яка може спровокувати конфлікт з Белградом.

Управо сам обавестио @MiroslavLajcak о оружаном и противправном упаду Kуртијевих специјалаца Росу на Газиводе! Одузели су чувару кључеве, поцепали заставе.

ЕУ мора да обузда насилника и узурпатора Kуртија од његових једностраних и оружаних акција којима жели да изазове рат! — Петар Петковић (@PetkovicPetar) December 11, 2022

"Щойно повідомив Мирослава Лайчака (колишній Голова Генеральної Асамблеї ООН, спецпредставник ЄС із Західних Балкан - ред.) про збройне та незаконне вторгнення спецназу Росса Курті на Газиводі! У охоронця відібрали ключі, порвали прапори. ЄС має стримати хулігана та узурпатора Альбіна Курті (прем’єр-міністр Косово - ред.) від його односторонніх та збройних дій, якими він хоче викликати війну", - написав Петкович.

ГЕС "Газивода" забезпечує водою та електрикою південні райони Сербії та половину Косова.

Додамо, що влада частково визнаної держави Косово ввела на північ країни, населеної переважно сербами, понад 200 спецпризначенців на броньованих автомобілях.

Також зазначимо, що між Косовом і Сербією триває конфлікт через номерні. У серпні президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія готова піти на поступки владі Косово щодо визнання водійських прав, але це не означає визнання незалежності ціх територій.

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