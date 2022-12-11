"У нас все гаразд з демократією": у Молдові відповіли на критику Москви за "утиски російськомовних"

У четвер, 8 грудня парламент Молдови схвалив у фінальному читанні новий Кодекс про вибори. Так, в остаточній версії кодексу зазначено, що виборчі бюлетені складаються румунською мовою, але для сприяння участі етнічних меншин у виборах вони можуть бути складені й іншою мовою на прохання виборчих органів виборчого округу. Одразу після цього речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що це "зачіпає інтереси російського та російськомовного населення" і зашкодить ситуації у самій Молдові та відносинам з Росією.

У Міністерстві закордонних справ Молдови не залишили без уваги коментар Захарової.

Відповідний коментар опублікував речник МЗС Молдови Даніел Воде, пише Newsmaker.

Відповідаючи речниці МЗС Росії, він зауважив, що у Молдові "все гаразд із демократією – на відміну від вас".

"Виборчі бюлетені будуть друкувати однією мовою – румунською. Це внутрішнє рішення нашої країни, що ґрунтується на консультаціях, серед іншого, з міжнародними організаціями… Турбота про громадян за європейським підходом означає повагу до прав усіх меншин, а не покровительство щодо однієї з них", - зазначив Даніел Воде.

Він також зауважив, що за окремим запитом бюлетені можуть друкуватися також мовою національних меншин.

Крім того, речник назвав неприйнятною тональність висловлювань МЗС РФ про президентку Молдови.

"Хотілося б нагадати офіційній речниці російського МЗС, що у дипломатії існує професійна етика, якої ми дотримуємося. Абсолютно неприйнятна манера звернень до лідера країни, обраної народом – це неповага не лише до нашої президентки, а й кожного громадянина, якого вона представляє", - наголосив Даніел Воде.

Нагадаємо, Захарова "напророкувала", скільки триватиме війна проти України, та звинуватила у цьому США.

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