"У нас все хорошо с демократией": в Молдове ответили на критику Москвы за "притеснения русскоязычных"

Накануне спикер МИД России Мария Захарова взорвалась критикой нового избирательного кодекса Молдовы.
В четверг, 8 декабря, парламент Молдовы одобрил в финальном чтении новый Кодекс о выборах. Так, в окончательной версии сказано, что избирательные бюллетени составляются на румынском языке, но для содействия участию этнических меньшинств в выборах они могут быть составлены и другим языком по просьбе избирательных органов избирательного округа. Сразу после этого представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что это "затрагивает интересы русского и русскоязычного населения" и навредит ситуации в самой Молдове и отношениям с Россией.
В Министерстве иностранных дел Молдовы не оставили без внимания комментарий Захаровой.
Соответствующий комментарий опубликовал спикер МИД Молдовы Даниэл Воде, пишет Newsmaker.
Отвечая пресс-секретарю МИД России, он отметил, что в Молдове "все в порядке с демократией – в отличие от вас".
"Избирательные бюллетени будут печатать на одном языке – на румынском. Это внутреннее решение нашей страны, основанное на консультациях, среди прочего, с международными организациями… Забота о гражданах по европейскому подходу означает уважение прав всех меньшинств, а не покровительство в отношении одного из них", – отметил Даниэл Воде.
Он также подчеркнул, что по отдельному запросу бюллетени могут также печататься на языке национальных меньшинств.
Кроме того, представитель назвал неприемлемой тональность высказываний МИД РФ о президенте Молдовы.
"Хотелось бы напомнить официальному пресс-секретарю российского МИД, что в дипломатии существует профессиональная этика, которой мы придерживаемся. Абсолютно неприемлемая манера обращений к лидеру страны, избранной народом – это неуважение не только к нашей президенту, но и каждому гражданину, которого она представляет", — отметил Даниэл Воде.
Напомним, Захарова "предсказала", сколько продлится война против Украины, и обвинила в этом США.
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