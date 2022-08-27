Сербія погодилася піти на поступки Косова, але є умови

Сербія заявила про готовність піти на поступки владі Косово щодо визнання водійських прав, однак Белград вимагає гарантій від ЄС.

Президента Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія готова підписати з Косово окремий документ щодо водійських посвідчень, але це не означає визнання незалежності ціх територій.

Про це Вучич заявив під час свого звернення.

"Суто з практичних міркувань і заради свободи переміщення ми готові випустити один спільний документ, у якому було б написано про можливість використання прав, виданих у Приштині, але це не означає визнання незалежності Косова", - заявив Вучич.

При цьому у Сербії чекають гарантій з боку ЄС, щоб косовські серби з виданими в Сербії документами могли вільно пересуватися.

Нагадаємо, увечері 31 липня ситуація в на півночі Косова різко загострилася після того, як місцева поліція закрила КПП на адміністративній лінії з Сербією, маючи намір з 1 серпня запровадити міграційні карти для сербів, які мешкають у краї, і зажадавши перереєстрації їхніх автомобілів. Серби вийшли демонстрації, перекривши основні магістралі.

Результатом міжнародних зусиль стало рішення Пріштіни відкласти запровадження міграційних карт та заборони на сербські номерні знаки до 1 вересня.

Читайте також: