Сербия согласилась пойти на уступки Косово, но есть условия

Сербия заявила о готовности пойти на уступки властям Косово по признанию водительских прав, однако Белград требует гарантий от ЕС.

Президента Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия готова подписать из Косово отдельный документ о водительских удостоверениях, но это не означает признания независимости этих территорий.

Об этом Вучич заявил во время своего обращения.

"Что из практических соображений и ради свободы перемещения мы готовы выпустить один общий документ, в котором было бы написано о возможности использования прав, выданных в Приштине, но это не означает признания независимости Косово", — заявил Вучич.

При этом в Сербии ждут гарантий со стороны ЕС, чтобы косовские сербы с выданными в Сербии документами могли свободно передвигаться.

Напомним, вечером 31 июля ситуация на севере Косово резко обострилась после того, как местная полиция закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с 1 августа ввести обитающие в крае миграционные карты для сербов и потребовав перерегистрации их автомобилей. Сербы вышли на демонстрации, перекрыв основные магистрали.

Результатом международных усилий стало решение Приштины отложить введение миграционных карт и запрета на сербские номерные знаки до 1 сентября.

Читайте также: