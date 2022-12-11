В Сербии косовский спецназ захватил ГЭС на Газоводе

Директор Управления Косово и Метохии Петарь Петкович заявил, что косовские силовики взяли штурмом дамбу на Газоводе.

Об этом он сказал в своем обращении в Евросоюз.

По его словам, Брюссель должен сдерживать действия властей Косово, которые могут спровоцировать конфликт с Белградом.

Вправо сам обещал @MiroslavLajcak о оружаном и противоправном упаде Kуртијовых специјалаца Роса на Газоводе! Одузели су чувару кучево, поцарапали заставе.

ЕУ моря да обузда насильника и узурпатора Kуртија от егоовых еднастраних и оруженных акција којими жели да изазовое рат! — Петарь Петковый (@PetkovicPetar) December 11, 2022

"Только что сообщил Мирослава Лайчака (бывший Председатель Генеральной Ассамблеи ООН, спецпредставитель ЕС по Западным Балканам — ред.) о вооруженном и незаконном вторжении спецназа Росса Курти на Газоводе! У охранника отобрали ключи, порвали флаги. ЕС должен сдержать хулигана и узурпатора Альбина Курти министр Косово — ред.) от его односторонних и вооруженных действий, которыми он хочет вызвать войну", — написал Петкович.

ГЭС "Газовода" обеспечивает водой и электричеством южные районы Сербии и половину Косово.

Добавим, что власти частично признанного государства Косово ввели на север страны, населенной преимущественно сербами, более 200 спецназовцев на бронированных автомобилях.

Также отметим, что между Косово и Сербией продолжается конфликт из-за номерных. В августе президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия готова пойти на уступки властям Косово по признанию водительских прав, но это не означает признания независимости этих территорий.

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