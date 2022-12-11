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В Сербии косовский спецназ захватил ГЭС на Газоводе

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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В Сербии косовский спецназ захватил ГЭС на Газоводе

Фото: Associated Press

Косовские боевики силой захватили объект на озере Газивода

Директор Управления Косово и Метохии Петарь Петкович заявил, что косовские силовики взяли штурмом дамбу на Газоводе.

Об этом он сказал в своем обращении в Евросоюз.

По его словам, Брюссель должен сдерживать действия властей Косово, которые могут спровоцировать конфликт с Белградом.

"Только что сообщил Мирослава Лайчака (бывший Председатель Генеральной Ассамблеи ООН, спецпредставитель ЕС по Западным Балканам — ред.) о вооруженном и незаконном вторжении спецназа Росса Курти на Газоводе! У охранника отобрали ключи, порвали флаги. ЕС должен сдержать хулигана и узурпатора Альбина Курти министр Косово — ред.) от его односторонних и вооруженных действий, которыми он хочет вызвать войну", — написал Петкович.

ГЭС "Газовода" обеспечивает водой и электричеством южные районы Сербии и половину Косово.

Добавим, что власти частично признанного государства Косово ввели на север страны, населенной преимущественно сербами, более 200 спецназовцев на бронированных автомобилях.

Также отметим, что между Косово и Сербией продолжается конфликт из-за номерных. В августе президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия готова пойти на уступки властям Косово по признанию водительских прав, но это не означает признания независимости этих территорий.

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Дата публикации
Просмотры
1101
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