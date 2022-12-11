Легендарная Шер сообщила о потере близкого человека

Легендарная певица Шер сообщила поклонникам печальную новость – ушла из жизни ее мать, актриса и модель Джорджия Холт.

О смерти матери исполнительница рассказала в своем аккаунте в Twitter. Американской актрисе было 96 лет.

"Мама ушла", – коротко написала Шер.

Mom is gone — Cher (@cher) December 11, 2022

Пока певица не комментировала причину смерти Джорджии. Однако известно, что в сентябре Холт перенесла пневмонию, о чем Шер также писала в своих социальных сетях.

"Извините, я пропала без вести. Мама то и дело болела. Она только что вышла из больницы. У нее была пневмония. Ей становится лучше", — писала певица.

Джорджия Холт стала известна после участия в телевизионных проектах и кино в 50-х годах, а также принимала участие в ток-шоу на ТВ. Также вместе с дочерью они сняли документальный фильм Dear Mom, Love Cher и записали совместные песни для альбома Honky Tonk Woman.

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