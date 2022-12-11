Легендарна Шер повідомила про втрату близької людини

Легендарна співачка Шер повідомила шанувальникам сумну новину - пішла з життя її мати, акторка та модель Джорджія Голт.

Про смерть матері виконавиця розповіла у своєму акаунті в Twitter. Американській акторці було 96 років.

"Мама пішла", - коротко написала Шер.

Mom is gone — Cher (@cher) December 11, 2022

Поки що співачка не коментувала причину смерті Джорджії. Однак відомо, що у вересні Голт перенесла пневмонію, про що Шер також писала у своїх соціальних мережах.

"Вибачте, я зникла безвісти. Мама раз у раз хворіла. Вона щойно вийшла з лікарні. У неї була пневмонія. Їй стає краще", - писала співачка.

Джорджія Голт стала відомою після участі у телевізійних проєктах та кіно у 50-х роках, а також приймала участь у ток-шоу на ТБ. Також разом із донькою вони зняли документальний фільм "Dear Mom, Love Cher" та записали спільні пісні для альбому "Honky Tonk Woman".

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