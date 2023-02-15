Зеленський зустрінеться із Байденом у Польщі - ЗМІ

Наразі ні польська, на українська сторони не коментують повідомлення про ймовірний візит Зеленського до Польщі.

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Польщу з офіційним візитом у ті дні, коли до країни прибуде американський лідер Джо Байден.

Про це повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna із посиланням на представників української влади.

"Ми завершуємо підготовку до цього", – поінформували джерела в українській владі.

За інформацією видання, найімовірніше, зустріч двох лідерів відбудеться під час перебування президента Джо Байдена у Варшаві чи Жешуві.

Наразі польська сторона не коментує повідомлення про ймовірний візит Зеленського, посилаючись на міркування безпеки. Також немає офійної заяви і з боку України.

Варто зазначити, від початку повномасштабного вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський відвідав лише чотири столиці. Він побував у Вашингтоні, Лондоні, Парижі та Брюсселі. До Польщі приїжджав двічі: проїздом 22 грудня 2022 року, повертаючись зі США, де він зустрівся в Жешуві з Анджеєм Дудою. Та 10 лютогго 2023, коли повертався додому після турне Європою.

Нагадаємо, інформація, що Зеленський може зустрітися з Байденом та Дудою у Польщі напередодні річниці війни, з'явилася на початку лютого. Про це повідомляло польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на дипломатичне джерело у Києві.

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