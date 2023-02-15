До Росії припинили завозити "Віагру"

У Росії запевняють, що зможуть самі виробляти "Віагру" із такою самою діючою речовиною, що й була в американців.

Американська біофармацевтична компанія "Віатріс" припинила постачання препарату "Віагра" у формі таблеток до Росії.

Про це повідомили пропагандистському виданню "Інтерфакс" у Мінпромторгу.

"Лікарський препарат з торговим найменуванням "Віагра" відповідає міжнародному непатентованому найменуванню (МПН) силденафіл, його виробництво не локалізовано в Росії. У 2022 році ТОВ "Віатріс" поінформував про зупинення поставок препарату "Віагра" у лікарській формі таблетки", - йдеться у повідомленні міністерства.

Втім, у Мінпромторгу заявляють, що зможуть самі виробляти "Віагру" із такою самою діючою речовиною, що й була в американських.

"У рамках державної програми РФ "Розвиток фармацевтичної та медичної промисловості" було підтримано проєкт з організації та проведення клінічних досліджень препарату з МНН силденафіл у формі таблетки, який був зареєстрований і регулярно вводиться в цивільний обіг", - запевняють у відомстві.

У Росії стверджують, що станом на зараз уже забезпечена технологічна можливість виробництва лікарських препаратів з силденафілом на території країни, у тому числі за повним циклом, включаючи синтез фармацевтичної субстанції (8 компаній з 36 компаній).

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