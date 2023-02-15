Угорщина заборонила в'їзд нардепу Віктору Балозі

Угорщина заборонила в'їзд депутату Верховної Ради України п’ятьох скликань та ексглаві Секретаріату президента Віктору Балозі. Про це він повідомив у своєму фейсбук і зазначив, що це сталося в день встановлення на Мукачівському замку малого державного гербу України «Тризуба» замість угорського «турула».

«Отримав нагороду від мілкого діяча сучасності Орбана - становлю загрозу національній безпеці Угорщини. Показово, що угорська влада мене «злякалась» в день встановлення національного державного символу України – Тризуба, замість імперського символа «Великої Угорщини» турула на Мукачівському замку. Сприймаю таке рішення путінських прихвостней, як визнання ефективності нашої боротьби за територіальну цілісність та суверенітет України. Тим більше, що «компанія» в мене в списку тих, кого угорці бояться та хочуть не пускати в ЄС, більш ніж достойна – патріоти із різних сфер та регіонів, зокрема, представники СБУ, які ведуть справу проти лідера проорбанівської "КМКС" Брензовича та львівські активісти, які бороться з імперськими символами на нашій українській землі. Загалом, в моєму житті не раз було, що через принципову позицію отримував «проблеми», але якось завжди було до одного місця, бо життя одне й зраджувати собі через страхи – не варіант. До друзів України в ЄС їздив та буду їздити, а в орбанівську Угорщину не збирався та не збираюсь. З Божої ласки, Путіна, Орбана та різну шушеру переживем. Головне, щоб Україна перемогла росію, а діти й онуки були здорові», – написав Віктор Балога.

Як повідомлялося раніше, в замку "Паланок" у місті Мукачево замість угорського символа – містичного птаха турул – встановили Тризуб, який є малим державним Гербом України. Мером міста є син Віктора Балоги – Андрій.