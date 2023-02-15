Венгрия запретила въезд нардепу Виктору Балоге

Венгрия запретила въезд депутату Верховной Рады Украины пяти созывов и эксглаве Секретариата президента Виктору Балоге. Об этом он сообщил в своем фейсбуке и отметил, что это произошло в день установки на Мукачевском замке малого государственного герба Украины «Тризуба» вместо венгерского «турула».

«Получил награду от мелкого деятеля современности Орбана – представляю угрозу национальной безопасности Венгрии. Показательно, что венгерская власть меня испугалась в день установления национального государственного символа Украины – Тризуба, вместо имперского символа «Великой Венгрии» турула на Мукачевском замке. Воспринимаю такое решение путинских прихвостней, как признание эффективности нашей борьбы за территориальную целостность и суверенитет Украины. Тем более что «компания» у меня в списке тех, кого венгры боятся и хотят не пускать в ЕС, более чем достойная – патриоты из разных сфер и регионов, в частности представители СБУ, которые ведут дело против лидера проорбановской "КМКС" Брензовича и львовские активисты, борющиеся с имперскими символами на нашей украинской земле. В общем, в моей жизни не раз было, что из-за принципиальной позиции получал «проблемы», но как-то всегда было до одного места, потому что жизнь одна и изменять себе через страхи – не вариант. К друзьям Украины в ЕС ездил и буду ездить, а в орбановскую Венгрию не собирался и не собираюсь. С Божьей милости, Путина, Орбана и разную шушеру переживем. Главное, чтобы Украина победила россию, а дети и внуки были здоровы», – написал Виктор Балога.

Как сообщалось ранее, в замке "Паланок" в городе Мукачево вместо венгерского символа – мистической птицы турул – установили Тризуб, который является малым государственным Гербом Украины. Мэром города является сын Виктора Балоги – Андрей.