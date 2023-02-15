Європарламент терміново припинив засідання через групу курдів у залі: відео

Група турецьких курдів у глядацькій галереї пленарного засідання Європейського парламенту влаштувала гучний протест із вигуками та киданням листівок.

У середу, 15 лютого, пленарна сесія Європейського парламенту в Страсбурзі була перервана через акцію протесту, яку влаштували турецькі курди.

Про цей інцидент повідомили кілька депутатів Європарламенту у Twitter.

Депутат Європарламенту Шон Келлі написав, що протестувальники “кричали, скандували та кидали листівки” в залу парламенту.

За його словами, інцидент призведе до серйозного перегляду заходів безпеки на засіданнях.

European Parliament proceedings have been suspended and the chamber evacuated due to a disruptive protest in the visitor's gallery https://t.co/ki3nXCaXrO pic.twitter.com/VBxPswUlpF — Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) February 15, 2023

Протест розпочався у глядацькій галереї пленарного засідання. Демонстранти гучними вигуками привертали до себе увагу і поводилися агресивно.

Депутатів Європарламенту терміново евакуювали із зали засідань, президентку Роберту Метсолу супроводжувала охорона.

Очікується прибуття до Європарламенту поліції для втихомирення учасників протесту.

Змісту їхніх вимог не повідомляють, але, за звичай, курди протестують проти порушення прав цієї національної меншини у Туреччині.

We should be voting now @Europarl_EN but chamber has been evacuated until police arrive & remove protesters, some standing v dangerously on overhanging barriers . Will lead to a major re-think on #Security . & did some MEP sign them in & were they not screened ? pic.twitter.com/6JASCp0OW2 — Seán Kelly MEP (@SeanKellyMEP) February 15, 2023

Нагадаємо, наприкінці минулого року убивство озброєним чоловіком чотирьох людей у курдському культурному центрі та сусідньому курдському кафе в центрі Парижа сколихнуло курдську громаду у французькій столиці та викликало сутички між розлюченими курдами та поліцією.

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