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США закликали до деескалації після початку операції Туреччини проти курдів

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США закликали до деескалації після початку операції Туреччини проти курдів

Скриншот із відео

США також закликали не проводити нескоординовані дії в Іраку

США закликали до деескалації у Сирії після того, як Туреччина почала операцію проти курдів.

Про це заявив Державного департаменту США Нед Прайс.

Вашингтон також закликає не проводити на території Іраку нескоординовані дії.

Прайс заявив, що США висловлюють свої щирі співчуття через загибель мирних жителів у Сирії та Туреччині. "Ми закликаємо до деескалації в Сирії для захисту цивільного населення та підтримки спільної мети — розгрому ІДІЛ. Ми продовжуємо виступати проти будь-яких нескоординованих військових дій в Іраку, які порушують суверенітет цієї", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Росія не дотрималася домовленостей щодо Сирії.

13 листопада внаслідок вибуху на вулиці Істікляль у Стамбулі загинули шестеро, а понад 80 людей були поранені.

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Дата публікації
Перегляди
262
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