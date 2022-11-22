Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

США призвали к деэскалации после начала операции Турции против курдов

Дата публикации
Просмотры
364
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США призвали к деэскалации после начала операции Турции против курдов

Скриншот с видео

США также призвали не производить нескоординированные действия в Ираке

США призвали к деэскалации в Сирии после того, как Турция начала операцию против курдов.

Об этомзаявил Государственный департамент США Нед Прайс.

Вашингтон также призывает не производить на территории Ирака нескоординированные действия.

Прайс заявил, что США выражают свои искренние соболезнования из-за гибели мирных жителей в Сирии и Турции. "Мы призываем к деэскалации в Сирии для защиты гражданского населения и поддержки общей цели — разгрома ИГИЛ. Мы продолжаем выступать против любых нескоординированных военных действий в Ираке, нарушающих этот суверенитет", — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не придерживалась договоренностей по Сирии.

13 ноября в результате взрыва на улице Истикляль в Стамбуле погибли шесть человек, а более 80 человек были ранены.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
364
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация