США призвали к деэскалации после начала операции Турции против курдов

США также призвали не производить нескоординированные действия в Ираке

США призвали к деэскалации в Сирии после того, как Турция начала операцию против курдов.

Об этомзаявил Государственный департамент США Нед Прайс.

Вашингтон также призывает не производить на территории Ирака нескоординированные действия.

Прайс заявил, что США выражают свои искренние соболезнования из-за гибели мирных жителей в Сирии и Турции. "Мы призываем к деэскалации в Сирии для защиты гражданского населения и поддержки общей цели — разгрома ИГИЛ. Мы продолжаем выступать против любых нескоординированных военных действий в Ираке, нарушающих этот суверенитет", — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не придерживалась договоренностей по Сирии.

13 ноября в результате взрыва на улице Истикляль в Стамбуле погибли шесть человек, а более 80 человек были ранены.

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