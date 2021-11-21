Церковный праздник 22 ноября: день памяти преподобной Матроны

Считалось, что Матрона ставит зиму на ноги на небесах, ослабевшую от сильных и частых оттепелей, призывая в помощники холодные ветры.

22 ноября православная церковь чтит память преподобной Матроны Царьградской, жившей в 5 веке в Константинополе.

История праздника

В юности Матрону выдали замуж за богатого человека, у них родилась дочь. Но Матрона полюбила ходить в храм, где много времени проводила в молитвах и беседах с благочестивыми людьми. Она стала подражать их богоугодной жизни, смиряя плоть сдержанностью и постом, за что подвергалась нападкам со стороны мужчины.

Наконец Матрона решила оставить семью и посвятить жизнь служению Богу. Чтобы мужчина не смог ее найти, женщина решила пойти в мужской монастырь. Отдав дочь на воспитание знакомой старицы, Матрона остригла волосы, переоделась в мужское платье и пришла в монастырь преподобного Вассиана под именем евнуха Вавилы. Когда игумен раскрыл тайну Матроны (ему было видение об этом), он отправил ее в соседний город в женский монастырь, где праздники прожила долгие годы, поражая сестер своим благочестием. Впоследствии она сама стала настоятельницей обители.

Народные традиции и приметы

На Руси говорили, что "С Матроны зимняя зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор". По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней обещал морозы, а туман — оттепели. О предстоящем потеплении говорили и гуси, что вышли на лед в поисках открытой воды, а вот если на Матрену облачная и снежная погода, это предвещало непогоду. В этот день можно было предсказать будущий урожай: иней обещал урожай овса, а дождь — пшеницы.

иллюстрация / pixabay.com

Что запрещено делать 22 ноября

Не отдавайте никому сегодня свою старую не выстиранную одежду, потому что можете отдать свое счастье в чужие руки.

Старайтесь ни с кем не ссориться. Будьте дружелюбны и приветливы.

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