Ердоган заявив, що Росія не дотрималася домовленостей щодо Сирії

Президен Туреччини пообіцяв, що у разі невиконання домовленостей "необхідні кроки проти терористів" все одно будуть зробені.

Президен Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у порушенні домовленостей щодо Сирії, що було укладено в 2019 році в Сочі.

Про це пише державне агентство Туреччини Anadolu, з посиланням на заяву Ердогана.

Очільник Туреччини наголосив, що домовленості від 2019 року, згідно з якими Кремль взяв на себе відповідальність щодо зачистки окремих районів Сирії "від терористів", порушено.

"На жаль, незважаючи на неодноразові нагадування турецької сторони, ці зобов'язання не виконані. Чи не виконують, не можуть виконати. У відповідь ми заявляємо, що у разі невиконання домовленостей самі зробимо необхідні кроки проти терористів", - сказав Ердоган.

За словами турецького лідера, саме із цим пов'язані удари, завдані напередодні по 12 об'єктах терористів у сирійському Кобані.

"Це частина операцій, які буде подовжено", - додав турецький президент.

Нагадаємо, Туреччина завдала авіаударів по курдських цілях в Іраку та Сирії через тиждень після вибуху в столиці Туреччини Стамбулі, в якому вона звинуватила курдських повстанців.

13 листопада внаслідок вибуху на вулиці Істікляль у Стамбулі, загинули шестеро, а понад 80 людей були поранені.

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