В Россию перестали завозить "Виагру"

В России уверяют, что смогут сами производить "Виагру" с таким же действующим веществом, что и было у американцев.

Американская биофармацевтическая компания "Виатрис" прекратила поставки препарата "Виагра" в форме таблеток в Россию.

Об этом сообщили пропагандистскому изданию "Интерфакс" в Минпромторге.

"Врачебный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию (МПН) силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО "Виатрис" проинформировал об остановке поставок препарата "Виагра" в лекарственной форме таблетки", — говорится в сообщении. министерства.

Впрочем, в Минпромторге заявляют, что смогут сами производить "Виагру" с таким же действующим веществом, что и было у американских.

"В рамках государственной программы РФ "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" был поддержан проект по организации и проведению клинических исследований препарата с МНН силденафилом в форме таблетки, который был зарегистрирован и регулярно вводится в гражданское обращение", — уверяют в ведомстве.

В России утверждают, что по состоянию на сегодняшний день уже обеспечена технологическая возможность производства лекарственных препаратов из МНН силденафил на территории страны, в том числе по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции (8 компаний из 36 компаний).

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