Химический завод / © ASTRA

Реклама

В российской Смоленской области ночью 20 ноября прогремели взрывы на территории крупного химического предприятия ПАО «Дорогобуж». Место удара удалось установить по видеозаписи, которую распространили в Сети.

Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на результаты собственного OSINT-анализа.

Реклама

Около полуночи в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Вскоре украинские мониторинговые каналы сообщили об ударе по промышленной площадке завода «Дорогобуж».

Реклама

На обнародованных кадрах зафиксирован момент взрыва.

Аналитик ASTRA исследовал видео и установил, что взрыв произошел именно на территории химического предприятия, которое называют одним из самых больших в Смоленской области.

Российские власти на момент публикации сообщения официально не комментировали атаку.

Производящий завод «Дорогобуж»

ПАО «Дорогобуж» входит в российскую химическую группу «Акрон», основным бенефициаром которой является миллиардер Вячеслав Кантор.

Реклама

Предприятие специализируется на производстве минеральных удобрений и другой химической продукции.

По данным самой компании, на завод приходится около 11% общероссийского производства аммиачной селитры.

Это вещество широко используется в сельском хозяйстве, но также может применяться в качестве компонента промышленных взрывчатых веществ.

Кроме аммиачной селитры, предприятие производит аммиак, азотную кислоту, нитроаммофоску и другие минеральные удобрения.

Реклама

Таким образом, продукция завода имеет двойное промышленное предназначение. В то же время, информации о непосредственном изготовлении на предприятии готовых боеприпасов нет.

Завод уже атаковали раньше

Это не первая атака на химическое предприятие «Дорогобуж».

По информации ASTRA, завод терпел удары в декабре 2025 года и в ночь на 25 февраля 2026-го.

Во время февральской атаки погибли семь человек.

Среди погибших были два сотрудника пожарно-спасательного подразделения предприятия. По сообщению издания, они скончались в результате отравления аммиаком.

Последствия нового удара 20 ноября, в частности, масштабы возможных повреждений производственных мощностей, пока неизвестны.

Напомним, что ранее Генштаб сообщил о поражении крупного НПЗ в России.

Новости партнеров

Новости партнеров