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В России атаковали крупный химический завод
В ночь на 20 ноября в Смоленской области РФ под удар попал завод «Дорогобуж», производящий аммиачную селитру и другую химическую продукцию, которая может использоваться для изготовления промышленной взрывчатки.
В российской Смоленской области ночью 20 ноября прогремели взрывы на территории крупного химического предприятия ПАО «Дорогобуж». Место удара удалось установить по видеозаписи, которую распространили в Сети.
Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на результаты собственного OSINT-анализа.
Около полуночи в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Вскоре украинские мониторинговые каналы сообщили об ударе по промышленной площадке завода «Дорогобуж».
На обнародованных кадрах зафиксирован момент взрыва.
Аналитик ASTRA исследовал видео и установил, что взрыв произошел именно на территории химического предприятия, которое называют одним из самых больших в Смоленской области.
Российские власти на момент публикации сообщения официально не комментировали атаку.
Производящий завод «Дорогобуж»
ПАО «Дорогобуж» входит в российскую химическую группу «Акрон», основным бенефициаром которой является миллиардер Вячеслав Кантор.
Предприятие специализируется на производстве минеральных удобрений и другой химической продукции.
По данным самой компании, на завод приходится около 11% общероссийского производства аммиачной селитры.
Это вещество широко используется в сельском хозяйстве, но также может применяться в качестве компонента промышленных взрывчатых веществ.
Кроме аммиачной селитры, предприятие производит аммиак, азотную кислоту, нитроаммофоску и другие минеральные удобрения.
Таким образом, продукция завода имеет двойное промышленное предназначение. В то же время, информации о непосредственном изготовлении на предприятии готовых боеприпасов нет.
Завод уже атаковали раньше
Это не первая атака на химическое предприятие «Дорогобуж».
По информации ASTRA, завод терпел удары в декабре 2025 года и в ночь на 25 февраля 2026-го.
Во время февральской атаки погибли семь человек.
Среди погибших были два сотрудника пожарно-спасательного подразделения предприятия. По сообщению издания, они скончались в результате отравления аммиаком.
Последствия нового удара 20 ноября, в частности, масштабы возможных повреждений производственных мощностей, пока неизвестны.
Напомним, что ранее Генштаб сообщил о поражении крупного НПЗ в России.