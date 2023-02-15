Зеленский встретится с Байденом в Польше — СМИ

Пока ни польская, на украинская стороны не комментируют сообщение о вероятном визите Зеленского в Польшу.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует навестить Польшу с официальным визитом в те дни, когда в страну прибудет американский лидер Джо Байден.

Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на представителей украинских властей.

"Мы завершаем подготовку к этому", – проинформировали источники в украинских властях.

По информации издания, вероятнее всего, встреча двух лидеров состоится во время пребывания президента Джо Байдена в Варшаве или Жешуве.

Польская сторона не комментирует сообщение о предполагаемом визите Зеленского, ссылаясь на соображения безопасности. Также нет официального заявления и со стороны Украины.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский посетил всего четыре столицы. Он побывал в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Брюсселе. В Польшу приезжал дважды: проездом 22 декабря 2022 года, возвращаясь из США, где он встретился в Жешуве с Анджеем Дудой. И 10 февраля 2023 года, когда возвращался домой после турне по Европе.

Напомним, информация, что Зеленский может встретиться с Байденом и Дудой в Польше в канун годовщины войны, появилась в начале февраля. Об этом сообщало польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на дипломатический источник в Киеве.

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