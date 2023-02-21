Выступление Байдена в Варшаве 21 февраля: онлайн-трансляция

Сегодня, 21 февраля, президент США Джо Байден, который сейчас находится с рабочим визитом в Польше, выступит с речью о войне в Украине.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Байден избрал дату обращения поближе к годовщине вторжения, чтобы "очертить большую картину" противостояния ценностей.

"Сегодняшнее выступление президента будет о чем-то большем. И мы выбрали это время, мы выбрали эту дату не потому, что сегодня выступает Путин… Президент рассмотрит войну в "широком контексте". Контекст, который напомнит людям, где мы были перед этой войной в прошлом году, когда стояли фундаментальные вопросы перед международным порядком, США, перед НАТО", — рассказал Салливан.

Советник президента США по национальной безопасности подчеркнул, что выступление Байдена не будет ответом на обращение российского диктатора Путина в Федеральное собрание.

Также анонсированы определенные сигналы Путину об "абсурдности военной угрозы" для РФ.

Начало речи – ориентировочно в 18:30 по Киеву. Смотреть трансляцию можно здесь: