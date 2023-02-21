Виступ Байдена у Варшаві 21 лютого: онлайн-трансляція

Сьогодні, 21 лютого, президент США Джо Байден, який зараз перебуває з робочим візитом у Польщі, виступить з промовою щодо війни в Україні.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зауважив, що Байден обрав дату звернення ближче до річниці вторгнення, щоб "окреслити велику картину" протистояння цінностей.

"Сьогоднішній виступ президента буде про щось більше. І ми обрали цей час, ми обрали цю дату не тому, що сьогодні виступає Путін… Президент розгляне війну в "ширшому контексті". Контекст, який нагадає людям, де ми були перед цією війною торік, коли стояли фундаментальні питання перед міжнародним порядком, перед США, перед НАТО", — розповів Салліван.

Радник президента США з національної безпеки наголосив, що виступ Байдена не буде відповіддю на звернення російського диктатора Путіна до Федеральних зборів.

Також анонсовано певні сигнали Путіну про "абсурдність військової загрози" для РФ.

Початок промови — орієнтовно о 18:30 за Києвом. Дивитися трансляцію можна тут: