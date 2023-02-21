"Путін не пропустить цей день": Жданов оцінив загрозу з боку РФ на 24 лютого

РФ нарощує сили на Донецькому напрямку і це викликає занепокоєння, але ворогу катастрофічно не вистачає озброєння, каже експерт.

Україна готується до 24 лютого, річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розуміючи, що РФ цей день не пропустить і намагатиметься зробити якусь велику прикрість, але з політичного огляду, таких можливостей у неї досить мало.

Про це під час стріму 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, окупанти стягую додаткові сили на Донецькому напрямку - Авдіївці, Бахмуті, Вугледарі та Мар’їнці. Наразі там 190 батальйонів. Ще декілька тижнів тому на Донецькому напрямку було ще 160 батальйонів.

"Навіть з неповною комплектацією це дуже багато людей. Якщо рахувати по 400 осіб в одному батальйоні і фактом, що вони (росіяни – ред.) комплектують його не повністю – це дійсно велика чисельність", – сказав Жданов.

Він зазначив, що наразі Росія відмовилася від формування і ведення бойових дій батальйонно-тактичними групами. Це означає, що ворогу катастрофічно не вистачає озброєння і вони формують не мотострілецькі, а стрілецькі батальйони.

"Посилювати їх нічим: танків та артилерії не вистачає. Тому вони просто воюють батальйонами", – пояснив спікер.

"Тож, з одного боку ворог і справді нарощує сили і це викликає занепокоєння. Ми готуємося до 24 лютого, розуміючи, що Росія не пропустить, Путін не пропустить цей день просто так. Росіяни постараються зробити нам якусь велику прикрість, хоча з політичної точки зору таких можливостей у них досить мало", - сказав Жданов.

Експерт додав, що американський інститут вивчення війни ISW вважають, що Росії не вистачає резервів, щоб збільшити наступ бодай в Луганській області. Жданов, цитуючи повідомлення аналітиків, зазначив, що основна фаза наступу там продовжується.

"У Росії немає незадіяних резервів для збільшення масштабів наступу цієї зими. Так, на Донецькому напрямку вони додали 30 батальйонів, але на Луганському посилити наступ не можуть", – наголосив експерт.

На думку Жданова, до кінця березня на території України може бути зосереджено до 400 тисяч російських військових, але варто враховувати, що це буде вздовж лінії фронту в 1000 км.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Кремля напередодні 24 лютого атакуватиме Україну всіма доступними засобами, щоб продемонструвати хоч якісь успіхи проти ЗСУ. Українські військові і експерти попереджають про загрозу ракетних ударів, наступу армії окупантів, диверсій і навіть масованого авіанальоту.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив, що Росія не стягувала літаки до кордонів з Україною, а кількість повітряних бортів авіаційного угруповання, що використовують окупанти на 40 аеродромах в РФ, Білорусі, в окупованому Криму, не змінювалося від початку повномасштабної війни.

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