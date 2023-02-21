"Путин не пропустит этот день": Жданов оценил угрозу со стороны РФ на 24 февраля

РФ наращивает силы в Донецком направлении и это вызывает беспокойство, но врагу катастрофически не хватает вооружения, говорит эксперт.

Украина готовится к 24 февраля, годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, понимая, что РФ этот день не пропустит и будет пытаться совершить какую-то "большую пакость", но с политической точки зрения таких возможностей у нее достаточно мало.

Об этом во время стрима 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, оккупанты стягивают дополнительные силы на Донецком направлении — Авдеевке, Бахмуте, Угледаре и Марьинке. Сейчас там 190 батальонов. Еще несколько недель назад в Донецком направлении было еще 160 батальонов.

"Даже с неполной комплектацией это очень много людей. Если считать по 400 человек в одном батальоне и тот факт, что они (россияне – ред.) комплектуют его не полностью – это действительно большая численность", – сказал Жданов.

Он отметил, что Россия отказалась от формирования и ведения боевых действий батальонно-тактическими группами. Это означает, что врагу катастрофически не хватает вооружения, и он формирует не мотострелковые, а стрелковые батальоны.

"Усиливать их нечем: танков и артиллерии не хватает. Поэтому они просто воюют батальонами", – объяснил он.

"То есть с одной стороны враг действительно наращивает силы и это вызывает беспокойство. Мы готовимся к 24 февраля, понимая, что Россия не пропустит, Путин не пропустит этот день просто так. Россияне постараются сделать нам какую-то большую пакость, хотя с политической точки зрения таких возможностей у них достаточно мало", – сказал Жданов.

Эксперт добавил, что американский институт изучения войны ISW считает, что России не хватает резервов, чтобы увеличить наступление хотя бы в Луганской области. Жданов, цитируя сообщения аналитиков, отметил, что основная фаза наступления там продолжается.

"У России нет незадействованных резервов для увеличения масштабов наступления этой зимы. Да, на Донецком направлении они добавили 30 батальонов, но на Луганском усилить наступление не могут", — подчеркнул эксперт.

По мнению Жданова, к концу марта на территории Украины может быть сосредоточено до 400 тысяч российских военных, но следует учитывать, что это будет вдоль линии фронта в 1000 км.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Кремля накануне 24 февраля будет атаковать Украину всеми доступными средствами, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи против ВСУ. Украинские военные и эксперты предупреждают об угрозе ракетных ударов, наступлении армии оккупантов, диверсий и даже массированного авианалета.

В то же время пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что Россия не стягивала самолеты до границ с Украиной, а количество воздушных бортов авиационной группировки, которые оккупанты используют на 40 аэродромах в РФ, Беларуси, в оккупированном Крыму, не менялось с начала полномасштабной.

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