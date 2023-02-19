Что ждать от России 24 февраля: в ВСУ рассказали об опасности

Представитель Воздушных сил не исключает, что возможны ракетные удары и обострения на фронте.

Россия осуществляет подготовку к атакам, а также нагнетает ситуацию к годовщине вторжения в Украину. Оккупанты, вероятно, хотят показать сакральность этой даты.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире "24 канала".

Военный не исключает, что Россия на годовщину вторжения может нанести удар по Украине или усилить атаки на фронте. Однако Силы обороны готовы к этому.

"Говорить о какой-то драматической ситуации не приходится. Да, будет обострение, будут ракетные удары, никто уже не сомневается, что что-то такое будет. Но мы к этому готовы... Есть у нас средства для отражения тех ударов. К сожалению, не так много средств ПВО есть, как о них говорят", – сказал Игнат.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин накануне 24 февраля будет атаковать Украину всеми доступными средствами, чтобы продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи в войне к годовщине полномасштабного вторжения. Украинские военные и эксперты предупреждают об угрозе ракетных ударов, наступлении армии оккупантов, диверсий и даже массированном авианалете.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что российские оккупанты к годовщине полномасштабного вторжения планируют новую массированную ракетную атаку по Украине.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua заявил, что Россия в ближайшие недели может изменить тактику в войне и попытаться устроить воздушное наступление на Украину.

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