У Зеленського відреагували на "брежнєвську промову" Путіна

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав промову президента Росії Володимира Путіна, з якою він 21 лютого вийшов до Федеральних зборів РФ, "брежнєвською", а також зазначив, що очільник Кремля таким чином зафіксував свій намір на скоєння злочину щодо України.

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Вважаю, що будь-які "брежнєвські промови Путіна", у яких він фіксує свій намір на скоєння злочину щодо України, свій план геноцидної війни, необхідно ретельно вивчити лише в межах спец/трибуналу й дати їм або юридичне, або медико-експертне визначення. Інші реакції не потрібні", - написав Подоляк.

Нагадаємо, що під час своєї промови 21 лютого кремлівський диктатор надав головні тези пропаганди РФ.

Перш за все, він звинуватив Україну й Захід у розв'язанні війни і пригрозив світу глобальним конфліктом. Потім Путін заявив про призупинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Наостанок очільник РФ сказав про підготовку до ядерних випробувань.