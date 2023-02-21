США оголосять нові санкції проти Росії - Байден під час виступу у Варшаві

Байден наголосив, що усі, хто причетний до військових злочинів в Україні, повинні бути покарані.

Президент США Джо Байден анонсував, що цього тижня буде оголошено нові санкції проти Росії за агресію проти України та її громадян.

Про це лідер США сказав під час виступу у Варшаві у вівторок, 21 лютого.

"Потрібно, щоб Росія заплатила ціну за свої злочини. Будуть оголошені нові санкції разом із нашими міжнародними партнерами. Всі, хто відповідальний за цю війну, будуть покарані за злочини, вчинені росіянами. Захист свободи - це питання не одного року чи періоду. Це завжди важливо", - оголосив лідер Америки.

Нагадаємо, що під час візиту до Києва 20 лютого президент США Джо Байден повідомляв, що Америка запровадить нові санкції проти Російської Федерації. Зокрема, до списку потраплять еліти та компанії, що працюють на військову машину Росії.

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