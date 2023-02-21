США объявят новые санкции против России — Байден во время выступления в Варшаве

Байден подчеркнул, что все, кто причастен к военным преступлениям в Украине, должны быть наказаны.

Президент США Джо Байден анонсировал, что на этой неделе будут объявлены новые санкции против России за агрессию против Украины и ее граждан.

Об этом лидер США сказал во время выступления в Варшаве во вторник, 21 февраля.

"Нужно, чтобы Россия заплатила цену за свои преступления. Будь объявлены новые санкции вместе с нашими международными партнерами. Все, кто ответственен за эту войну, будут наказаны за преступления, совершенные россиянами. Защита свободы — это вопрос не одного года или периода. Это всегда важно", — объявил лидер Америки.

Напомним, что во время визита в Киев, 20 февраля президент США Джо Байден сообщал, что Америка введет новые санкции против Российской Федерации. В частности, в список попадут элиты и компании, работающие на военную машину России.

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