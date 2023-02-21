Впереди тяжелые и горькие дни: Байден – о борьбе украинцев

По его словам, Украина продолжает защищаться от российского наступления и ведет собственное контрнаступление.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что следующие месяцы и дальше будут тяжелыми для украинцев, когда они будут защищать свою страну.

Об этом глава Белого дома сказал во время речи из Королевского замка в Варшаве.

Президент США сказал, что борьба за свободу – это то, что всегда тяжело делать, но в то же время "всегда важно".

"Диктатор не сможет восстановить имерию и заставить людей ее любить. Война близится к своему годовому рубежу. Защита свободы – это длительный процесс. Поскольку Украина продолжает защищаться от российского наступления и ведет собственное контрнаступление, в дальнейшем будут тяжелые и очень горькие дни. Победы и трагедии", – отметил он.

Байден добавил, что США и их западные союзники будут продолжать поддерживать Украину, выступать за демократию и суверенитет, право людей жить без агрессии.

Напомним, президент США Джо Байден после визита в Киев выступил в Варшаве. В частности, президент США выразил поддержку Молдове и ее "свободным людям", а также заявил, что Путин уже утратил силу. Также он призвал мир "не отводить глаза" от военных преступлений россиян в Украине.

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