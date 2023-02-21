Генштаб: на захваченной Херсонщине – массовые облавы на окупантов-дезертиров

Тем временем в Крыму отпущенных на свободу "вагнеровцев" за совершенные новые преступления отправляют не в тюрьму, а на фронт.
Российские военные массово сбегают из рядов оккупационной армии и чтобы их поймать, даже проводятся массовые облавы.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 21 февраля.
"В связи с высоким уровнем дезертирства из рядов российских оккупационных войск, с 20 февраля этого года в Чаплинском районе Херсонской области проводятся массовые облавы", – говорится в сообщении.
Особенно обыскивают заброшенные дачи и дома, ведь именно там любят прятаться российские дезертиры.
Кроме того, с начала 2023 г. в оккупированном Крыму, в частности в Севастополе, значительно ухудшилась криминогенная обстановка. Причиной стало появление бывших зеков, которые воевали в составе ЧВК "Вагнер" и были отпущены на свободу после завершения "контракта".
В случае задержания за совершенные преступления "демобилизованные" вагнеровцы направляются не в исправительные учреждения, а обратно на передовую.
Дезертирство в рядах окупантов
Ранее сообщалось, что россияне массово отказываются воевать – дезертируют и убегают в тыл, нередко прихватив с собой оружие.
Так, в начале декабря 2022 года в Ростовской области бывший зек, дезертировавший из ЧВК, открыл огонь по полицейским.
В середине января этого года в Липецкой области РФ ликвидировали российского военнослужащего, с оружием скрывшегося с войны в Украине. Дезертир был вооружен автоматом и гранатами и во время задержания сопротивлялся.
Позавчера, 19 февраля, четверо оккупантов сбежали с фронта в Ростовскую область, прихватив с собой автоматы. Двое из беглецов – уроженцы Донецка.
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