“Вони тут штабелями лягають”: російський наступ на Донбасі руйнують українські військові

Щодня, хвиля за хвилею, по всьому східному фронту від Кремінної до Вугледара росіяни атакують позиції наших воїнів. Українські сили оборони косять ворожих штурмовиків цілими загонами. Тактика “гарматного м’яса” подекуди дозволяє окупантам досягти локального успіху. Та часто, після десятка атак й сотні загиблих рашистів на окремій ділянці фронту в кількасот метрів, окупанти не в змозі просунутися вперед, йдеться в ТСН.

У селі, що впритул до лінії фронту, під ногами залишки снарядів, якими росіяни обстрілюють вулиці, навколо розбиті будівлі, дірки в стінах, величезні вирви в асфальті. Село - немов би завмерло, вулиці геть порожні, тепер ними гуляє лише гулкий вітер. Саме цим селом проходить дорога до передової, вже За кілька посадок звідси точиться бій.

Після важкої артпідготовки в атаку йде ворожа піхота. “Вони просто тут штабелями лягають, це зараз добре, бо холодно, буде потепління, то там на позиціях взагалі буде тяжко, бо їх там вистачає і дуже близько лежать”, - кажуть військові.

На цій ділянці відсіч окупантам дають хлопці з 52-го батальйону в складі 68-ї бригади. Воїни, попри постійні атаки не відійшли ні на метр. “На кількість вони працюють, їх багато, вони лізуть-лізуть, їх б'єш, все одно лізуть, техніку б’єш, вона все одно приїжджає, отаким чином вони працюють. Видно, що вони бояться, це основне, вони бояться і бояться безпосереднього контакту, не хочуть так воювати”, - запевняють воїни.

В момент затишшя комбат намагаємось дістатися до позицій бійців, та його машину, яка вже добряче посічена осколками, помічають і починають закидати мінами. “Це прилетіла міна, ну це вісімдесятка, невелика, бо була би стодвадцятка… Нас уже помітили, через те, повернувся”, - розповідає комбат журналістам ТСН, які саме їхали з ним на знімання.

По рації чути, що окупанти пішли в черговий штурм. Комбат вслухається в кожне слово в радіоефірі, хвилюється за своїх бійців. “Заїхало 2 БМП, як правило БМП “стриже” посадки, і вже можуть їхати з десантом, і вони вже дивляться, щоб десант висувався з машин доцільно, чи не доцільно в посадку пішки”, - пояснює військовий.

Нерідко, в підтримку піхоті ворог застосовує авіацію. “Залітає їхня авіація буває і дуже часто, гелікоптери б’ють здалеку, а літак заходить на позицію більш точно потрапити, він впритул підлітає в зону”, - розповідає комбат, коли впритул до машини прилітає снаряд.

Вже по дорозі з небезпечного району знімальній групі ТСН стає відомо, що хлопці в важкому бою таки відкинули росіян назад.

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